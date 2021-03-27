البنك الدولي: ارتفاع الفقر في آسيا للمرة الأولى من 20 عاما

قال البنك الدولي، إن أسوأ ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية، تسبب في أول ارتفاع للفقر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ عقدين.





وأوضح البنك في تقرير نشر أمس، أن "الجائحة والقيود، التي تسببت فيها أثارت صدمات في الطلب والعرض محليا في أنحاء شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ".





وذكر أن "الضائقة الاقتصادية، التي أعقبت ذلك تعني تعثر معدل الحد من الفقر في المنطقة لأول مرة منذ 20 عاما"، مضيفا "أن الدول ذات الأداء الأضعف لديها معدلات مرتفعة في الإصابة والوفيات بسبب كوفيد - 19" واعتمدت تلك الدول، على قيود مطولة على التنقل أكثر من اعتمادها على "استراتيجية فعالة قائمة على الفحوص".





وبين التقرير أن الاقتصادين الوحيدين في المنطقة اللذين سجلا نموا "تجاوز مستويات ما قبل كوفيد - 19" في العام الماضي هما فيتنام والصين، التي ظهر بها أول اصابة بكوفيد - 19، وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 أن الاقتصادات المعتمدة على السياحة، مثل كمبوديا وتايلاند، تضررت بشدة، بينما كان أداء الدول المصدرة للإلكترونيات، مثل فيتنام، جيدا نسبيا.





وتعد قضية عدم المساواة في الدخل من بين القضايا، التي تحظى بمناقشات حامية الوطيس في وقتنا الحالي، ولا سيما أنها إحدى القضايا، التي كثيرا ما يساء عرضها.





وطوال أعوام عكف بعض على إدانة أوجه التفاوت الآخذة في التوسع، التي أعقبت الأزمة المالية، ومع ذلك أظهرت دراسة حديثة أن فجوة الدخل العالمية تقلصت تدريجيا بالفعل بين عامي 2008 و2013.





ويقول فرديناندو جيوجليانو المحلل الاقتصادي الإيطالي في تصريحات سابقة، إن الخرافة الأخرى، التي تحتاج إلى التصدي لها تتعلق بجائحة فيروس SARS-CoV2، فهناك عدد من الباحثين والمنظمات الدولية بما في ذلك جوزيف ستيجليتز الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، والأمم المتحدة يشعرون بالقلق من أن العالم أصبح مكانا أقل مساواة بسبب الجائحة والأزمة الاقتصادية الناجمة عنها.