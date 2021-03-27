



تعرف على موعد وتاريخ النصف من شعبان 1442-2021 في السعودية والدول العربية | متى ليلة النصف من شعبان 2021





موعد ليلة النصف من شعبان 2021-1442 في السعودية ومصر وسوريا والدول العربية ، ننشر لكم موعد وتاريخ النصف من شعبان بالميلادي 2021 حيث يتعمل كثير من المسلمين في العالم بالتقويم الميلادي لذا يتزايد البحث لمعرفة متى واي يوم توافق ليلة 15 شعبان ، حيث هناك من يصوم ليلة النصف من شعبان وهناك من يكثرون من العبادات في هذه الليلة الفضيلة، لذا نقدم لكم موعد ليلة النصف من شعبان 2021.





موعد وتاريخ ليلة النصف من شعبان 2021-1442

اقترب موعد ليلة النصف من شعبان للعام الهجري 1442 ، ليلة النصف من شعبان تبدأ من يوم 14 شعبان بعد المغرب وحتى صلاة الفجر اليوم التالي ويصادف هذا العام 1442 ليلة النصف من شعبان يوم 14 شعبان 1441 الموافق 27 مارس 2021 وحتى يوم الأربعاء 15 شعبان الموافق 28 مارس 2021.





فضل ليلة النصف شعبان 1442 – 2021

يصادف ليلة النصف من شعبان احد الايام البيض المستحب صيامها من كل شهر حيث هناك من يحيون ليلة النصف من شعبان بالصيام والدعاء والقيام بالمزيد من الاعمال الصالحة للتقرب لله عز وجل في هذه الليلة المباركة.





- عن عائشه بنت أبي بكر قالت : “قام رسول الله من الليل يصلي، فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت، فلما رفع إلي رأسه من السجود وفرغ من صلاته، قال: يا عائشة أظننت أن النبي قد خاس بك؟، قلت: لا والله يا رسول الله، ولكنني ظننت أنك قبضت لطول سجودك، فقال: أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين، ويرحم المسترحمين، ويؤخر أهل الحقد كما هم”.





- «من قام ليلة النصف من شعبان وليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب»





- «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها؛ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا، ألا كذا، حتى يطلع الفجر»





- «إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن»





- «إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه»





- عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: «يا عائشة، أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله!».



