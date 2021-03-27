Advertisements

غدا.. إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

السبت 27/مارس/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، غدًا الأحد وحتى 31 مارس الجاري.

وأوضح مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تستهدف تطعيم 16.7 مليون طفل بالمجان، لافتًا إلى أن تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار إلى أن تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ "جرعتين متتاليتين" يهدف لرفع المناعة المجتمعية ضد مرض شلل الأطفال بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط، لافتًا إلى أن الحملة الأولى التي انطلقت يوم 28 فبراير الماضي نجحت في تطعيم 16 مليونًا و533 ألفًا و838 طفلًا من ضمنهم 17 ألفًا و100 طفل من غير المصريين، وذلك بنسبة تغطية بلغت 98.9٪ من الأطفال المستهدفين.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم التطعيم من خلال فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفى الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات.

وأشار إلى أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، لافتًا إلى مشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.

وأكد أنه يتم عقد اجتماع مسائي لجميع المشرفين على المستوى المركزي بالوزارة مع مشرفي مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمراجعة أعمال الحملة يوميًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شلل الاطفال الفجر الصحة

أخبار تهمك

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

وزير النقل لـ ركاب القطارات: يا ريت كلنا نلتزم بدفع التذكرة

منذ أقل من نصف ساعة

4 مفاجآت عن عقار جسر السويس المنهار

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن "السفينة الجانحة"

منذ ساعة

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

منذ ساعتين

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ نصف ساعة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة عن مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 7 ساعات

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 6 ساعات

تم غلقه وتشميعه قبل انهياره.. كل ما تريد معرفته عن عقار جسر السويس المنهار

منذ نصف ساعة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

10:08 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

12:03 م

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

11:27 ص

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

03:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها