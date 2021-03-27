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وزير النقل: لن يكون هناك عربة قديمة في السكة الحديد بنهاية العام

السبت 27/مارس/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه كان قد تم رصد 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكة الحديد الحالية، والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف كيلو متر، ما بين تطوير إشارات، وازدواج خطوط، وتطوير العامل البشري.

وأشار "الوزير"، خلال مؤتمر لاستعراض تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج، إلى أنهم يستهدفون الوصول بنهاية العام ألا يكون هناك عربة سكك حديدية قديمة أو ليست متطورة، منوها بأنه جاري توير الخطوط الرئيسية، ثم سيتم تطوير خطوط الضواحي مثل شبين ومنوف وطنطا.

وأضاف أنه بدخول القطار السريع الخدمة في منتصف 2024، سيتم التخفيف عن الخطوط الحالية وخاصة خط الصعيد.

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