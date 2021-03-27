Advertisements

تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد صبحي بعد تعرضه لآلام فى العمود الفقري

السبت 27/مارس/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
تداولت خلال الساعات الماضية أخبار عديدة تزعم تدهور الحالة الصحية للفنان محمد صبحي بسبب تعرضه لآلام فى العمود الفقري.

وحرص الفنان محمد صبحي على طمأنة محبيه على حالته الصحية من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "et بالعربي"، مُضيفًا:"أخبار خاطئة، بعد احتفالية 50 فن في ديسمبر 2020 كانت آلام في فقرات الظهر وانتهت، والأخبار الخطأ نازلة دلوقتي بعد 4 شهور، أنا بعمل بروفات مسرحيتي يوميًا".

وفي سياق آخر، عرض لمحمد صبحي مؤخرًا مسرحية"أنا النحلة وأنا الدبور"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد صبحي، وﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن فتيحة، وتأليف محمد صبحي، بيلار أحمد، عبدالرحمن محمود، سماح السعيد، حازم القاضي، عبدالرحيم حسن.

أخبار تهمك

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 6 ساعات

تم غلقه وتشميعه قبل انهياره.. كل ما تريد معرفته عن عقار جسر السويس المنهار

منذ نصف ساعة

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

منذ ساعتين

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 7 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ يوم

وزير النقل لـ ركاب القطارات: يا ريت كلنا نلتزم بدفع التذكرة

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة عن مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ نصف ساعة

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 10 ساعة

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن "السفينة الجانحة"

منذ ساعة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 16 ساعة

4 مفاجآت عن عقار جسر السويس المنهار

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعة و 28 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

10:08 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

12:03 م

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

11:27 ص

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

03:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها