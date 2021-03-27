تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد صبحي بعد تعرضه لآلام فى العمود الفقري

تداولت خلال الساعات الماضية أخبار عديدة تزعم تدهور الحالة الصحية للفنان محمد صبحي بسبب تعرضه لآلام فى العمود الفقري.



وحرص الفنان محمد صبحي على طمأنة محبيه على حالته الصحية من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "et بالعربي"، مُضيفًا:"أخبار خاطئة، بعد احتفالية 50 فن في ديسمبر 2020 كانت آلام في فقرات الظهر وانتهت، والأخبار الخطأ نازلة دلوقتي بعد 4 شهور، أنا بعمل بروفات مسرحيتي يوميًا".



وفي سياق آخر، عرض لمحمد صبحي مؤخرًا مسرحية"أنا النحلة وأنا الدبور"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد صبحي، وﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن فتيحة، وتأليف محمد صبحي، بيلار أحمد، عبدالرحمن محمود، سماح السعيد، حازم القاضي، عبدالرحيم حسن.