محافظ القليوبية يتابع أعمال تنفيذ محطة معالجة تخدم المنطقة الاستثمارية ببنها

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، اجتماعا لمتابعة أعمال التنفيذ لمحطة المعالجة، والتي تخدم المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب مركز ومدينة بنها، وذلك لاستيعاب ناتج الصرف الصحي للمنطقة.



وخلال الاجتماع أوصى المحافظ بسرعة الانتهاء من محطة المعالجة والتي تخدم المنطقه الاستثمارية بعزبة نجيب مركز بنها، وذلك لاستيعاب ناتج الصرف الصحي للمنطقة الاستثمارية.



وأكد الهجان أن الدولة تسعى جاهدة إلى تطوير المناطق الاستثمارية، لتوفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى ان المحافظة تفتح ذراعيها لتشجيع المستثمرين، وتقديم الدعم اللوجيستي لهم من خلال سعر عادل وتوصيل المرافق.



يذكر أنه جرى الإعلان عن طرح (المرحلة الثانية) للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمناطق الاستثمارية بمدينة بنها، من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجرى توفير تيسيرات وتسهيلات للمستثمرين وتخفيض القيمة الإيجارية بشكل كبير لتشجيع الشباب وصغار المستثمرين للتقدم للحصول على الوحدات.



وأضاف المحافظ، أن المنطقة بها وحدات مخصصة للصناعات الزراعية والغذائية والصناعات المكملة لها بمساحات تبدأ من 240 - 360 متر مربع بنظام الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وفقا للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط الخاصة بالإعلان.



حضر الاجتماع، اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسين مكي أحمد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية لهيئة الاستثمار، والمهندس جمال حجاب مدير عام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس علي عبدالستار رئيس مجلس مدينة بنها، وأحمد منصور المدير التنفيذي للمنطقة الاستثمارية، وشاكر عمارة مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.