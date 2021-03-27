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أفغانستان تعلن مقتل 10 أفراد من رجال الشرطة في مقاطعة هلمند

السبت 27/مارس/2021 - 12:58 م
قوات أفغانية
قوات أفغانية
وكالات
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أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 10 أفراد من رجال الشرطة في مقاطعة هلمند جنوب البلاد، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية.

 

وقال مسؤول محلي، إن هجومًا مسلحًا أودى بحياة عشرة أفراد من رجال الشرطة في مقاطعة هلمند.

 

وأكد مسؤولون أمنيون في ولاية هلمند الجنوبية، مقتل ثلاثة جنود، بينهم قائد شرطة المنطقة في هجوم لـ"طالبان"، بحسب وكالة "طلوع نيوز".

 

وأوضح مسؤولون، أن أربعة على الأقل من مقاتلي الحركة قتلوا وأصيب سبعة آخرون في هجوم مضاد شنته القوات الأفغانية.

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مقتل 10 من رجال الشرطة قوات أفغانية افغانستان

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