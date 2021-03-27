وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير





وأشار "الوزير"، خلال مؤتمر لاستعراض تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج، إلى أن هناك حل من اثنين يمكن تطبيقهما إما أن يتم غلق السكك الحديدية حتى يتم الانتهاء من عملية التطوير للخطوط الرئيسية في 2022 حتى تنتهي عملية التطوير بسلام وأمان، معلقا: "ده حل كلنا هنرفضه.. منقدرش نوقفها، بتخدم مليون راكب يوميا".



وأضاف أن الحل الذي سيتم تطبيقه هو أن تكون كل القطارات عاملة بنظام تأمين المسير، وهو نظام يمكن السيطرة على القطار، معلقا: "بيربط القطار"، منوها بأن هذا الحل سيأخر زمن الرحلة بنسبة 25%.



قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنهم حاولوا الموازنة بين متطلبات التشغيل، وتيسير مصالح الركاب، معلقا: "لما شغلنا الأجهزة التي تسيطر على مسير القطارات، وتتحكم بها بشكل أتوماتيك وميحصلش أي مشاكل.. الناس تأففت وزعلت وقالت إحنا كده بنتأخر، فاضطرينا نتغاضى عن بعض أمور الحوكمة".