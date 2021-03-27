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تم غلقه وتشميعه قبل انهياره.. كل ما تريد معرفته عن عقار جسر السويس المنهار

السبت 27/مارس/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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فاجعة جديدة، شهدتها محافظة القاهرة، إثر انهيار عقار جسر السويس، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 28 آخرين، ليأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الحادث.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن عقار جسر السويس المنهار:

١. يتكون عقار جسر السويس المنهار، من عدة طوابق في شارع القرش المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة.

٢. ويوجد أسفل العقار مصنع بالبدروم تم استهدافه بمعرفة ضباط المرافق والحي وتم إخلائه وتشميعه بتاريخ 7 مارس.

٣. كما تم تحرير المحضر رقم 4319 جنح السلام أول ضد وليد محمود محمد، مواليد 1988 ومقيم 4 م التعمير شيراتون - القاهرة لإدارة المصنع دون ترخيص وتحويل البدروم لجراج بتاريخ تحرير المحضر.

٤. وتم إخلاء البدروم من جميع محتويات المصنع وتشميعه.

٥. أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار جسر السويس.

٦. وانتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة  عمليات إنقاذ القاطنين.

٧. وشكلت محافظة القاهرة، لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار شارع تقسيم عمر بن الخطاب بمنطقة جسر السويس لبيان مدى تأثرها من الانهيار.

٨. ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى السلام وعين شمس العام، حيث تم الدفع ب40 سيارة إسعاف لموقع الحادث.

٩. ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم.

١٠. وتمركزت الأجهزة الأمنية والمعنية بمحافظة القاهرة بمحيط المنزل المنهار للقيام بعمليات رفع ركام العقار.

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