عاجل - وصول المدرب المساعد الجديد لكارتيرون مع الزمالك

وصل أحمد عبد المقصود المدرب المساعد الجديد المنضم للجهاز المعاون للفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لمقر النادي لبدء مهام عمله بالنادي.





وسيجتمع عبد المقصود مع الفرنسي كارتيرون قبل تدريب اليوم لتحديد مهامه مع الجهاز المعاون في الفترة الحالية.





وحرص الجهاز الإداري على استقبال عبد المقصود فور وصوله لمقر النادي.





ويواصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويكثف الفريق استعداداته للمواجهة الهامة والمرتقبة أمام مولودية الجزائر، في ظل التوقف الدولي الحالي، وارتباط منتخب مصر بمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها عام 2022.





ويستضيف فريق مولودية الجزائر نظيره الزمالك يوم ٣ أبريل المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب ستاد ٥ يوليو، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



