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نائب محافظ قنا يطمئن على جاهزية المستشفى العام لاستقبال حالات الطوارئ

السبت 27/مارس/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم السبت، مستشفى قنا العام للوقوف على مدى وحجم جاهزية المستشفى لإستقبال حالات الطوارئ، وذلك بتوجيهات من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا في إطار خطة المرور الدوري على مستشفيات المحافظة لمراجعة جاهزيتها فى أى وقت لاستقبال المرضى والمصابين، رافقه الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام.

قال نائب المحافظ أن مستشفى قنا العام على أتم الاستعداد لإستقبال أي حالات طوارئ حيث تضم جناح خالى بالكامل بقوة 30 سرير بالإضافة إلي قسم جديد للعناية القلبية المركزة بقوة 15 سريرا، مشيرا إلي أنه جرى تجهيز هذا القسم بالجهود الذاتية مضيفا أن المستلزمات الطبية والأدوية متوفرة بكميات مناسبة.

واختتم نائب المحافظ جولته بتفقد المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم لمتابعة سير العمل به والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما اطمأن من مسئول بنك الدم على المخزون الإستراتيجي من أكياس الدم ومدى توافر الفصائل المختلفة ومدة التخزين والفترة المسموح بها مؤكدا على ضرورة توعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم من خلال تنظيم حملات للتبرع بالمستشفيات والوحدات الصحية والسيارات المتنقلة لتشجيع المواطنين على التبرع للمساهمة في إنقاذ حياة المصابين والمرضى.
نائب محافظ قنا يطمئن على جاهزية المستشفى العام لاستقبال حالات الطوارئ
نائب محافظ قنا يطمئن على جاهزية المستشفى العام لاستقبال حالات الطوارئ
نائب محافظ قنا يطمئن على جاهزية المستشفى العام لاستقبال حالات الطوارئ
نائب محافظ قنا يطمئن على جاهزية المستشفى العام لاستقبال حالات الطوارئ
نائب محافظ قنا يطمئن على جاهزية المستشفى العام لاستقبال حالات الطوارئ
نائب محافظ قنا يطمئن على جاهزية المستشفى العام لاستقبال حالات الطوارئ

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