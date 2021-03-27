موعد مباراة هولندا ضد لاتفيا في التصفيات الأوروبية إلى مونديال قطر

يلتقي منتخب هولندا، مع نظيره لاتفيا، اليوم السبت 27 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب يوهان كرويف، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.









وستقام المباراة بين هولندا ولاتفيا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وقد خسر منتخب هولندا في الجولة الأولى أمام منتخب تركيا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وهُزم منتخب لاتفيا أمام الجبل الأسود بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.



