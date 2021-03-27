وزير النقل لـ ركاب القطارات: يا ريت كلنا نلتزم بدفع التذكرة



وأضاف "الوزير"، خلال مؤتمر لاستعراض تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج، "استحملونا شوية حتى الانتهاء من عملية التطوير"، منوها بأن كل العاملين في السكك الحديدية أكدوا على أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.



وأشار إلى أن هناك بعض السلوكيات لدى الركاب تحتاج للتغيير ومنها ظاهرة الباعة الجائلين، مشددا على ضرورة عبور السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة، ولا يتم إلقاء حجارة على الجرارات، مضيفا: "ويا ريت كلنا نلتزم بدفع التذكرة".



وأكد أنه سيجتمع مع العاملين بالسكك الحديدية لمناقشة استمرار عملية التطوير، والتأكيد على معاملة المواطنين معاملة حسنة، متابعا: "أوعدكم أننا 24 ساعة شغالين ونبذل كل جهدنا".



قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تطبيق نظام تأمين المسير على كل قطارات السكك الحديدية يستهدف تقليل الحوادث، معلقا: "منقدرش نتحمل مثل هذه الحوادث.. هنتأخر شوية ولكن سلامتنا أهم".