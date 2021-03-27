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برلماني ينعى شهداء حادث قطاري سوهاج: لا تستبقوا تحقيقات النيابة العامة

السبت 27/مارس/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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تقدم النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بخالص التعازي والمواساة لضحايا الحادث الأليم ناتح عن تصادم قطارين بسوهاج، داعيًا الله عزّ وجل أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد "شمس الدين" في بيان له تعليقا على هذا الحادث المروع والأليم، أن جميع المصريين تابعوا هذا الحادث بقلوب اعتصرها الألم، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي شهده الحادث من جميع أجهزة الدولة، بداية من الرئيس السيسي وحتى أصغر مسؤول فيها، موجهًا التحية والتقدير لرئيس الوزراء وجميع الوزراء الذين حرصوا على التواجد في مكان الحادث، مشيدا بتكليف القوات المسلحة بنقل بعض المصابين إلى بعض مستشفيات القاهرة وتأكيد الرئيس على محاسبة المتسببين في هذا الحادث.

‏ودعا عضو مجلس النواب، إلى عدم استباق تحقيقات النيابة العامة لكشف ملابسات الحادث وعرضها على الرأى العام خاصة وأن حياة وأرواح المصريين خط أحمر، مؤكدا أنه سيتم محاسبه جميع المقصرين.

ووصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى القاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، لتلقي الخدمة الطبية اللازمة بمستشفى معهد ناصر.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المصابين الثلاثة ذكور وأعمارهم ٢١ و٢٩ و٣٣ عامًا ويعانون من (كسور مضاعفة، جروح غائرة في أماكن متفرقة في الجسم وقطع في الأعصاب، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت بنقلهم إلى القاهرة، حيث إن حالتهم الصحية تحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة في تخصصات العظام وجراحات (الأوعية الدموية والوجه والفكين، ومخ وأعصاب، كما سيتم وضعهم تحت الملاحظة ومتابعتهم لحين تحسن حالتهم الصحية.

وتابع أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى معهد ناصر لاستقبال حالات المصابين، وتوفير كافة الفرق الطبية والاستشاريين في كافة التخصصات الطبية اللازمة.

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حادث قطاري سوهاج تصادم قطارين بوابة الفجر الفجر

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