بالتفصيل.. وزيرة التضامن تكشف إجراءات تعويض مصابي وأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج



وأشارت "القباج"، خلال مؤتمر لاستعراض تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج، إلى أن الرئيس شدد على ضرورة تقديم كافة سبل الرعاية للمصابين وأسرهم، موضحة أن أسرة كل متوفي ستحصل على 100 ألف جنيه تصرف من التضامن الاجتماعي، وسيكون الصرف خلال أقل من أسبوع.



وعن المصابين، أوضحت أن قيمة التعويض تتناسب مع نسبة العجز، حيث أن من أصيب بعجز كلي بسبب الحادث سيحصل على 100 ألف جنيه مثله مثل الوفاة، والمصاب بعجز بنسبة أكبر من 50% سيحصل على 75 ألف جنيه، أما العجز تحت 50% فتتدرج قيمة التعويض من 40 ألف حتى 75 ألف جنيه بناء على الشهادة الطبية.



ونوهت وزيرة التضامن، بأن كل من تسببت له الحادث في عجز كلي سيحصل على معاش مدى الحياة.



قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه صباح اليوم بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات لمصابي وأسر ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج.