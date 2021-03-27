إهمال متعمد.. برلمانية تطالب بمحاسبة الحكومة بشأن حادث قطاري سوهاج



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه فى الوقت الذى يتكلف القطار الكهربائي ٣٦٠ مليار جنيه، نحتاج إلى تطوير خطوط السكة الحديد على مستوى مصر ب ٢٥٠ مليار فقط، وهذا أقل من تكلفة قطار كهربائي واحد، متابعة "هذا أراه إهمال متعمد لحياة الناس".



ووصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى القاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، لتلقي الخدمة الطبية اللازمة بمستشفى معهد ناصر.



وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المصابين الثلاثة ذكور وأعمارهم ٢١ و٢٩ و٣٣ عامًا ويعانون من (كسور مضاعفة، جروح غائرة في أماكن متفرقة في الجسم وقطع في الأعصاب، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت بنقلهم إلى القاهرة، حيث إن حالتهم الصحية تحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة في تخصصات العظام وجراحات (الأوعية الدموية والوجه والفكين، ومخ وأعصاب، كما سيتم وضعهم تحت الملاحظة ومتابعتهم لحين تحسن حالتهم الصحية.



وتابع أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى معهد ناصر لاستقبال حالات المصابين، وتوفير كافة الفرق الطبية والاستشاريين في كافة التخصصات الطبية اللازمة.





تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الفريق كامل الوزير وزير النقل، بشأن حادث قطاري سوهاج، أمس الجمعة، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العديد من المواطنين.وطالبت "السعيد" في بيانها، اليوم، بمحاسبة الحكومة ورئيس الوزراء، ووزير النقل لإهمالهم المتعمد لخطوط السكة الحديد بصفة عامة، والصعيد بصفة خاصة.