Advertisements

تعرض مركز ثقافي أمريكي لإطلاق نار في ميانمار

السبت 27/مارس/2021 - 01:17 م
إطلاق نار - أرشيفية
إطلاق نار - أرشيفية
وكالات
Advertisements

تعرض المركز الثقافي الأمريكي في ميانمار، لإطلاق نار، لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات، حسبما أعلنت السفارة الأمريكية في يانجون.

 

وكان المتحدث باسم السفارة أرياني مانرينغ، قال: "يمكننا أن نؤكد إطلاق عيارات نارية على المركز الأمريكي في يانغون يوم 27 مارس. ولم تقع إصابات. نحن نحقق في الحادث".

 

ووجهت الولايات المتحدة، انتقادات للمجلس العسكري الذي استولى على السلطة في ميانمار في الثالث من فبراير، لا سيما إثر مقتل مئات المتظاهرين المناهضين للانقلاب على أيدي قوات الأمن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميانمار مركز ثقافي أمريكي إطلاق نار

أخبار تهمك

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ يوم

بشرى سارة عن مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعة و نصف

4 مفاجآت عن عقار جسر السويس المنهار

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تم غلقه وتشميعه قبل انهياره.. كل ما تريد معرفته عن عقار جسر السويس المنهار

منذ 33 دقيقة

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ 34 دقيقة

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 7 ساعات

وزير النقل لـ ركاب القطارات: يا ريت كلنا نلتزم بدفع التذكرة

منذ أقل من نصف ساعة

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن "السفينة الجانحة"

منذ ساعة و 7 دقيقة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

بايدن يفرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في ميانمار

السفارة الأمريكية تصدر تحذيرا بشأن تحركات عسكرية في ميانمار

وزيرة الخارجية الإندونيسي: يجب احترام رغبات شعب ميانمار

وزراء خارجية مجموعة السبع يدينون العنف ضد المتظاهرين في ميانمار

محكمة ماليزيا تسمح بإيقاف مؤقت لترحيل 1200 محتجز من ميانمار

شرطة ميانمار تستخدم العنف ضد المتظاهرين مع تعثر الجهود الدبلوماسية لرابطة الآسيان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

10:08 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

12:03 م

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

11:27 ص

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

03:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها