تعرض مركز ثقافي أمريكي لإطلاق نار في ميانمار

تعرض المركز الثقافي الأمريكي في ميانمار، لإطلاق نار، لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات، حسبما أعلنت السفارة الأمريكية في يانجون.

وكان المتحدث باسم السفارة أرياني مانرينغ، قال: "يمكننا أن نؤكد إطلاق عيارات نارية على المركز الأمريكي في يانغون يوم 27 مارس. ولم تقع إصابات. نحن نحقق في الحادث".

ووجهت الولايات المتحدة، انتقادات للمجلس العسكري الذي استولى على السلطة في ميانمار في الثالث من فبراير، لا سيما إثر مقتل مئات المتظاهرين المناهضين للانقلاب على أيدي قوات الأمن.