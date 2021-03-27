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"طيب القلب وطاهر الوجدان".. بكلمات مؤثرة صلاح عبد الله ينعي المخرج الراحل هاني إسماعيل

السبت 27/مارس/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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نعى الفنان صلاح عبد الله المخرج الراحل هاني إسماعيل الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتب صلاح عبد الله منشورًا قال فيه :"كان عنده مشروع نفسه يرجع بيه للشغل،كان نفسه يرجع يشتغل،تعب من القعدة".

وتابع صلاح عبد الله قائلاً :"تواصل مع جهات إنتاجية كتيرة كتير، بعضهم رد بالإعتذار، وبعضهم رد بالتسويف، وبعضهم رد بعدم الرد،ثم جاء رد الرحمن يا هاني وما أعظمه رد".

وأضاف صلاح عبد الله :" ففي الجنة ونعيمها بعفوه ورحمته يا طيب القلب يا طاهر الوجدان واللسان".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان صلاح عبدالله حاليًا عبر قناة"ON" مسلسل "في يوم وليلة"، وهو بطولة أحمد رزق، حسني شتا، آيتن عامر، عابد عناني، داليا مصطفى، محمد مهران، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، مؤمن نور، محمد جمعة، حسني شتا، ولاء الشريف، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.

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