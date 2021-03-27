"حسب عدد الأيام".. وزيرة التضامن تكشف آليات تعويض المصابين بحادث قطاري سوهاج



وأشارت "القباج"، خلال مؤتمر لاستعراض تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج، إلى أن المصاب الذي سيقضي أقل من 72 ساعة فالمستشفى سيحصل على تعويض قيمته 10 آلاف جنيه بحد أقصى، و5 آلاف جنيه كحد أدنى، منوهة بأن الجمعيات الأهلية تتعاون مع الوزارة ويتم صرف تعويضات عاجلة للأسرة المتوفى بقيمة 20 ألف جنيه، بينما المصاب يحصل من 5 إلى 10 آلاف جنيه.



ولفتت إلى أن رئيس الوزراء وجه بضرورة التأكد أن هذه الإجراءات تنتهي اليوم، موجهة التحية للجمعيات الأهلية ومؤسسة الأزهر الشريف لدعمهم للمصابين وأسر المتوفيين، متابعة: "المصابين وأسر المتوفيين في أيدي أمينة".



قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن كل مصاب بحادث تصادم قطاري سوهاج وزادت مدة بقائه في المستشفى عن 72 ساعة، سيحصل على تعويض من 20 إلى 40 ألف جنيه.