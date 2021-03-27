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التحقيقات تنفي وجود شبهة جنائية في واقعة مصرع كوافيرة وإصابة عروس بالعياط

السبت 27/مارس/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تفاصيل مصرع كوافيرة وإصابة عروس قبل زفافها بساعات، حيث تبين أنه أثناء إجراء الكوافيرة لجلسة حمام مغربي تعرضت للاختناق

وافادت التحقيقات، أنه مع تصاعد الأبخرة الكثيفة داخل المحل، وعدم وجود تهوية مناسبة أدى إلى الاختناق

واوضحت التحقيقات، أن المركز غير ملتزم بإجراءات السلامة والأمان، وتبين بعدم وجود شبهه جنائية.

وصرحت النيابة، بدفن جثة الكوافيرة التي لقيت مصرعها داخل المركز.

تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد بمصرع كوافيرة، وإصابة فتاة نتيجة تعرضهما لاختناق، وبإجراء التحريات، والاستماع لأقوال شهود العيان، تبين أن الكوافيرة خلال إجراء جلسة حمام مغربي للعروس المصابة، تعرضتا لاختناق بسبب استنشاق البخار، ما أسفر عن مصرع الكوافيرة، وإصابة العروس، التي تم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

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