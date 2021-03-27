رئيس الوزراء يهنئ المصريين بليلة النصف من شعبان: "نبتهل وندعي لمصر"

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة ليلة النصف من شعبان.



وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر لاستعراض تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج، "ننتهز هذه الفرصة ونبتهل وندعي أن يسلم مصر من كل سوء"، مختتما حديثه: "دائما وأبدا تحيا مصر".



وكان قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التعازي لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج، مشيرا إلى أنه كان هناك اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم لمتابعة تداعيات الحادث، ووضع رؤية محددة للتعامل في قطاع السكك الحديدية حتى انتهاء عملية تطوير القطاع..



وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر لاستعراض تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج، إلى أن اليوم يوجد صورة أكثر دقة عن تفاصيل الحادث، منوها بأن الرئيس السيسي وجه بسرعة صرف التعويضات للمصابين وأسر الضحايا.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه بصرف معاش خاص لكل من تسبب الحادث في إصابته بنسبة من العجز.

