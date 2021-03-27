Advertisements

رئيس الوزراء يهنئ المصريين بليلة النصف من شعبان: "نبتهل وندعي لمصر"

السبت 27/مارس/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة ليلة النصف من شعبان.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر لاستعراض تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج، "ننتهز هذه الفرصة ونبتهل وندعي أن يسلم مصر من كل سوء"، مختتما حديثه: "دائما وأبدا تحيا مصر".

وكان قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التعازي لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج، مشيرا إلى أنه كان هناك اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم لمتابعة تداعيات الحادث، ووضع رؤية محددة للتعامل في قطاع السكك الحديدية حتى انتهاء عملية تطوير القطاع..

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر لاستعراض تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج، إلى أن اليوم يوجد صورة أكثر دقة عن تفاصيل الحادث، منوها بأن الرئيس السيسي وجه بسرعة صرف التعويضات للمصابين وأسر الضحايا.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه بصرف معاش خاص لكل من تسبب الحادث في إصابته بنسبة من العجز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن "السفينة الجانحة"

منذ أقل من ساعتين

4 مفاجآت عن عقار جسر السويس المنهار

منذ حوالي 3 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعتين

بشرى سارة عن مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ يوم

وزير النقل لـ ركاب القطارات: يا ريت كلنا نلتزم بدفع التذكرة

منذ ساعة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ ساعة

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 17 ساعة

تم غلقه وتشميعه قبل انهياره.. كل ما تريد معرفته عن عقار جسر السويس المنهار

منذ ساعة

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

10:08 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

12:03 م

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

11:27 ص

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

03:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها