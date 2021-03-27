عبدالمجيد يُعلن عن تخفيضات ٥٠٪ على «براندات» الملابس وتنظيم ١٢ معرضًا سنويًا للصحفيين

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية، والمرشح لعضوية مجلس الصحفيين لدورة قادمة، عن خدمة للصحفيين وأسرهم، يستفيد منها جموع الصحفيين، عبر تقديم سلع أساسية بتخفيضات تصل إلى ٦٠٪؜.





وكشف عبدالمجيد، خلال جولاته الانتخابية، عن اتفاق توصل إليه مع غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات، ينص على تنظيم ١٢ معرضًا للملابس، سنويًا، بالقاهرة والمحافظات، للزملاء الصحفيين وأسرهم، يضم المعرض الواحد من ٥٠ إلى ١٠٠ براند، يبدأ من ملابس الأطفال ومرورًا بجميع أنواع الملابس والمفروشات، وحتى ملابس الزميلات، وبدل للزملاء، بخصم يتراوح بين ٤٠ و٦٠٪؜.





وقال عبدالمجيد، هذه الخدمة ليس الهدف منها دعاية انتخابية، بل هذا الاتفاق أبرمته بعد نقاشات ولقاءات مع قيادات الغرفة، التي تضم في عضويتها ٢٥٠٠ مصنع ملابس ومفروشات، في يناير ٢٠٢٠، وعُرض على مجلس النقابة في نوفمبر، وحظي بالموافقة على تنظيمه على مساحة ألف متر بأحد الأدوار غير المستغلة، إلا أن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا من عزل منزلي ومنع التجمعات، حالت دون التنفيذ.





وأضاف عبدالمجيد، سيتم التنفيذ قبل عيد الفطر، إن شاء الله، كون الاتفاق يضمن تنظيم ٤ معارض بالقاهرة لملابس الصيف والشتاء والمدارس والأعياد، وتم التوصل إلى تنظيمها بمكان مفتوح، لضمان مشاركة أكبر عدد من الشركات في أكبر مساحة ممكنة.





وشدد عبدالمجيد، على أنه توصل لاتفاق مع الغرفة على توفير منفذ بيع دائم للصحفيين، تتبادل فيه كل شهر الشركات ليكون شهرًا لملابس الأطفال، وآخر للمفروشات، وثالث للبدل، ورابع لملابس السيدات، وهكذا، لتتوافر الخدمة طيلة العام بخلاف المعارض كثيفة المشاركة، مع إتاحة إمكانية الحصول على خصومات من ٣٥ إلى ٤٠٪؜ من منافذ البيع الخاصة بالعلامات التجارية بمختلف المحافظات.





وأضاف عبدالمجيد، داخل المعرض ستقدم براندات الخدمة بأسعار المصنع، ومن ثم يوفر للصحفي وأسرته أكبر خصم، بإعفائه من تحمل نسبة كلفة النقل وربح أصحاب المحال التجارية.





وأضاف عبدالمجيد، سيتم إن شاء الله تنظيم ٤ معارض سنوية، أيضًا، للسلع المعمرة، والأدوات الكهربائية، بنسبة مشاركة لا تقل عن ٣٠ شركة من العلامات التجارية، لتقديم السلع للزملاء بخصم يصل إلى ٣٠٪؜ وبالتقسيط على البدل.





ونوه عبدالمجيد إلى أنه ينطلق في هذه الخدمات، من استراتيجية تستهدف تعظيم قيمة الدخل الحقيقي للصحفي، وأسرته، بأن يمكنه من الحصول على أعلى قيمة من السلع والخدمات، بما يتوافر إليه من دخل نقدي، وذلك من خلال تسهيل تقديم خدمات مخفضة وبالتقسيط بدون فوائد.





وضرب عبدالمجيد مثالًا بالقول، إذا كان الصحفي ينفق في العام لشراء ملابس له ولأسرته المكونة من ٤ أفراد، ٨ آلاف جنيه، يمكن أن يحصل على الاحتياجات ذاتها بـ٤ آلاف فقط، وبذلك نكون وفرنا له مثلها، بما يعادل ٤٠٠ جنيه شهريًا، وقد وفرنا مثلها في الكحولات والكمامات عالية الجودة منخفضة التكلفة، وفي المسحات المجانية، ورفع سقف تحمل النقابة من كلفة الخدمات العلاجية للضعف.



