مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم

تقرر إقامة تصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا بداية من شهر يونيو المقبل، ويرغب المنتخب الوطني فى التأهل من أجل الصعود للمونديال بعدما شارك به المنتخب فى روسيا 2018.





وكانت آسفرت قرعة تصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا عن وجود منتخب مصر فى المجموعة السادسة بجانب كل من ليبيا والجابون وأنجولا.





مواعيد تصفيات كأس العالم 2022 :-





1 إلي 15 يونيو الجولة الأولي والثانية في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم





‏30 أغسطس إلي 7 سبتمبر الجولة الثالثة والرابعة





‏4 إلي 12 أكتوبر الجولة الخامسة والسادسة





‏8 إلي 16 نوفمبر ذهاب وإياب المباراة الفاصلة المؤهلة لكاس العالم





ويذكر أن المتأهل كأول مجموعة فى ال 10 مجموعات ستكون هناك قرعة بينهما لإقامة 5 مباريات بشكل ذهاب وإياب ليصعد 5 منتخبات إلي مونديال 2022.



