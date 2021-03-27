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لهذا السبب ...داليا مصطفي تطلب من جمهورها هذا الأمر
السبت 27/مارس/2021 - 01:34 م
آية عبد العزيز
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طلبت الفنانه داليا مصطفى من محبيها الدعاء بالشفاء العاجل لنجل الفنانة ايناس عز الدين بسبب إجرائه لعملية في المخ، وذلك من خلال حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت داليا مصطفى صورة لنجل الفنانة ايناس عز الدين وعلقت عليها قائلة :" أرجوكم ادعوا لحبيبي ابن الزميله ايناس عز الدين بيعمل عملية في المخ الآن "
وتابعت داليا مصطفى:" الدعاء يرد القدر، يارب اشفيه وعافيه يارب".
وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة داليا مصطفى حاليًا عبر قناة"ON" مسلسل "في يوم وليلة"، وهو بطولة أحمد رزق، حسني شتا، آيتن عامر، عابد عناني، صلاح عبد الله ، محمد مهران، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، مؤمن نور، محمد جمعة، حسني شتا، ولاء الشريف، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.
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