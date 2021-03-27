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مصدر داخل منتخب مصر يكشف حقيقة رفض النني إجراء عمليات الإحماء خلال مباراة كينيا

السبت 27/مارس/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف مصدر بمنتخب مصر عن عدم حقيقة الادعاء الذي تحدث عن رفض محمد النني لاعب وسط الفراعنة، المشاركة في عمليات الإحماء خلال مباراة كينيا ومصر في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، بحجة اعتراضه على عدم المشاركة في التشكيل الأساسي للمباراة.

أوضح المصدر أن هذا الادعاء كاذب جملة وتفصيلا، وأنه وفقا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، في مباريات التصفيات، يجلس على مقاعد البدلاء 12 لاعبا بديلا في القائمة التي تضم 23 لاعبا، ووفقا للوائح، غير مسموح لاجراء  عمليات الإحماء لاكثر من  6 بدلاء فقط ويجلس الباقون على دكة البدلاء، ويتم التبديل والتغيير فيهم طبقا لرؤية الجهاز الفني بشرط ألا يتجاوز عدد العناصر التي تجري الإحماء 6 فقط.


شدد المصدر على أن محمد النني كان من بين العناصر الستة التي طلب منها الجهاز الفني إجراء عمليات الإحماء منذ فترة ما بين شوطي المباراة، ولم يجلس لدقيقة واحدة على دكة البدلاء حيث ظل يجري الإحماء مع بقية زملائه بصورة طبيعية مشيرا إلى أن النني لاعب ملتزم تماما  بكل قرارات الجهاز الفني.

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