Advertisements

مصدر سوداني: البرهان يلتقي رئيس "الحركة الشعبية شمال" في جوبا

السبت 27/مارس/2021 - 01:36 م
البرهان
البرهان
وكالات
Advertisements

قال مصدر سوداني رفيع، اليوم السبت، في تصريحات صحفية لقناة سكاي نيوز عربية، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان البرهان، التقي رئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو اليوم في جوبا.

 

 وفي سياق آخر، كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أصدر مرسوما دستوريا، ينص على إنشاء نظام الحكم الإقليمي (الفيدرالي) في السودان.

 

ونص المرسوم الدستوري، الذي صدر أمس الخميس، على تطبيق نظام حكم الأقاليم (الفيدرالي) عقب إنعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان، الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها، وهياكلها، وإختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع إتفاق جوبا لسلام السودان 2020.

 

وطالب المرسوم الدستوري جميع الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس الحركة الشعبية شمال جوبا السودان البرهان

أخبار تهمك

تم غلقه وتشميعه قبل انهياره.. كل ما تريد معرفته عن عقار جسر السويس المنهار

منذ ساعة

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 17 ساعة

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعتين

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ ساعة و 6 دقيقة

4 مفاجآت عن عقار جسر السويس المنهار

منذ حوالي 3 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ يوم

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

منذ ساعتين و 40 دقيقة

وزير النقل لـ ركاب القطارات: يا ريت كلنا نلتزم بدفع التذكرة

منذ ساعة

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن "السفينة الجانحة"

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة عن مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مجلس السيادة السوداني والحركات المسلحة يجتمعان من أجل السلام

المجلس السيادي بالسودان يؤكد على أهمية السلام للبلاد

المجلس السيادي السوداني يعلن تشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان‎

رئيس المجلس السيادي السوداني يلتقي قادة الجبهة الثورية السودانية في جوبا

وكالة أنباء سودانية: البرهان يترأس اجتماع وفد الحكومة في جوبا

رئيس المجلس السيادي السوداني يصدر مرسومًا دستوريًا جديدًا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

10:08 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

12:03 م

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

11:27 ص

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

03:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها