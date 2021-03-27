كارتيرون يقرر إجراء تقسيمة بين لاعبي الزمالك لتعويض إلغاء المباراة الودية

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كارتيرون يقرر إجراء تقسيمة بين لاعبي الزمالك لتعويض إلغاء المباراة الودية
السبت 27/مارس/2021 - 01:39 م
محمد زكي
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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إجراء تقسيمة بين لاعبي الفريق على شوطين لتعويض إلغاء المباراة الودية التي كانت ستقام بالأمس أمام فريق الشباب.
ومن المقرر أن تنطلق التقسيمة بين لاعبي الزمالك في الثانية والربع عصر اليوم، واستقدم النادي طاقم تحكيم لإدارة اللقاء.
كما وصل أحمد عبد المقصود المدرب المساعد الجديد المنضم للجهاز المعاون للفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لمقر النادي لبدء مهام عمله بالنادي.
وسيجتمع عبد المقصود مع الفرنسي كارتيرون قبل تدريب اليوم لتحديد مهامه مع الجهاز المعاون في الفترة الحالية.
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