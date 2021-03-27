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كارتيرون يقرر إجراء تقسيمة بين لاعبي الزمالك لتعويض إلغاء المباراة الودية

السبت 27/مارس/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إجراء تقسيمة بين لاعبي الفريق على شوطين لتعويض إلغاء المباراة الودية التي كانت ستقام بالأمس أمام فريق الشباب.

ومن المقرر أن تنطلق التقسيمة بين لاعبي الزمالك في الثانية والربع عصر اليوم، واستقدم النادي طاقم تحكيم لإدارة اللقاء.

كما وصل أحمد عبد المقصود المدرب المساعد الجديد المنضم للجهاز المعاون للفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لمقر النادي لبدء مهام عمله بالنادي.

وسيجتمع عبد المقصود مع الفرنسي كارتيرون قبل تدريب اليوم لتحديد مهامه مع الجهاز المعاون في الفترة الحالية.

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