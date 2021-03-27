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بعد نفي الحكومة إجراءها ورقيًا.. كيف سيكون شكل امتحانات الثانوية العامة؟

السبت 27/مارس/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
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أصبحت امتحانات الثانوية العامة، شغل أولياء الأمور الشاغل، خاصةً بعد إجراء الامتحانات إلكترونيًا على التابلت، وليس ورقيًا.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن شكل امتحانات الثانوية العامة بعد نفي الحكومة إجرائها إلكترونيًا.

الامتحانات ليس ورقية
أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقيًا خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021، وسيتم إجرائها إلكترونيًا على التابلت، بلجان في المدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيدًا عن الحفظ.

 امتحانات تجريبية
ومن المقرر، إجراء تجارب لاختبارات الطلاب، مرتين في شهر أبريل ومايو المقبلين، من داخل المدارس لدراسة كفاءة الشبكات وشرائح الطلاب.

امتحانات الثانوية
وقررت وزارة التربية والتعليم، عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث سوف يتم السماح بدخول التابلت، لافتةً إلى المعلومات المرتبطة بالامتحان في ورقة خاصة لكل الطلاب يتم إعدادها من المركز القومي للامتحانات.

وستكون امتحانات الثانوية العامة، مؤمنة بالكامل داخل المدارس وستكون بنظام "اوبن بوك".

وكانت المدارس الثانوية، انتهت من تسجيل الاستمارات الالكترونية  للطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2021.

وأتاحت طباعة استمارة الثانوية العامة إلكترونيا عبر موقع الوزارة، وتتضمن 3 ورقات من بينها، ورقة تلزم الطالب وولى الأمر بالإقرار على قانون الغش.

وحددت حجم الاستمارة، 4 أوراق ويتم الاحتفاظ بها لحين طلبها من المدرسة أو يتوجه الطالب إلى المدرسة وتسليمها فعليا، متابعة: الطالب سيوقع في ورقة من أوراق الاستمارة على إقرار دخول الامتحان والتعهد بعدم حياة أي أجهزة محمول داخل لجان الامتحانات مع توقيع ولى الأمر أيضا عليها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن امتحانات أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سوف تعقد مجمعة وفي المدارس عبارة عن اختيار من متعدد، ويجيب الطالب عن الأسئلة في ورقة منفصلة، موضحة أن هذه الامتحانات بدرجات كاملة أي مجموع درجات الطالب يحسب وفق ما يحصل عليه في الفصل الدراسي الثاني فقط، مضيفة أن العامين الدراسيين في الصفين الأول والثاني سنوات نقل عادية.

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