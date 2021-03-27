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بسبب ضيق الوقت.. عبدالحفيظ لن يتمكن من السفر للإمارات لاختيار التصميمات الجديدة لملابس الأهلي

السبت 27/مارس/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قال مصدر بالأهلي إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق لن يتمكن من السفر إلي الإمارات من أجل اختيار التصميمات الجديدة لملابس الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين بسبب ضيق الوقت. 

 أكد المصدر ان ارتباط الفريق بالسفر إلي السودان يوم 31 مارس الجاري لمواجهة المريخ في  الثالث من أبريل المقبل في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري الأبطال الإفريقي حال دون قدرة عبد الحفيظ علي السفر للإمارات. 

ويسافر أمير توفيق وبيبو غدًا إلي الإمارات  بناءً على الدعوة التي تلقاها النادي من شركة «أمبرو للملابس الرياضية» المتعاقدة مع الاهلي لتوريد ملابس الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، يوم 3 أبريل المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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