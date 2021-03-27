وسط إجراءات احترازية مشددة.. انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة قنا

انطلقت منذ قليل قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظ قنا، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والسيد اللواء طيار أ.ح أشرف غريب الداودي محافظ قنا والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع وإشراف عام الدكتور شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع قافلة التنمية الشاملة لقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا بمحافظة قنا، وذلك خلال الفترة من ٢٧ وحتى ٣٠ من مارس الجاري لخدمة المواطنين في العديد من المجالات.



تأتي القافلة في إطار حرص جامعة عين شمس على القيام بدورها المجتمعي في خدمة القرى الأكثر احتياجًا وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في تكاتف مؤسسات المجتمع المختلفة لتحقيق صالح المواطن.



وتشمل القافلة عددًا من المحاور من بينها المحور الطبي الذي يوفر الكشف المجاني في مختلف التخصصات والتوعية الصحية ومحور محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة أ.د عاشور العمرى ، فضلًا عن توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي إلى جانب صرف الأدوية مجانًا من صيدلية القافلة.



ومن المقرر أن تبدأ القافلة أعمالها في تمام التاسعة من صباح الغد بمقر الوحدة الصحية بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا، لخدمة ما يزيد عن ١٠ آلاف نسمة من أهالي القرية.