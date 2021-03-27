29 مايو.. نظر دعوى تسيير دوريات أمنية بالعجوزة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف عبد الرحمن المحامي، المطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن اتخاذ قرار بتسيير دوريات امنية مناسبة بمنطقة أرض اللواء التابعة لقسم العجوزة تغطي مساحتها كاملة، لجلسة ٢٩ مايو المقبل، لتعديل الطلبات وإدخال خصوم جدد محافظ الجيزة، ووزير التنمية المحلية.





وحملت الدعوي رقم 34514 لسنة 74ق، واختصمت كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومدير أمن الجيزة.



