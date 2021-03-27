الرئيس التونسي يعزي السيسي في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس التونسي أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي في حادث قطاري سوهاج، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.



من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن خالص شكره وتقديره لأخيه الرئيس قيس سعيد على اللفتة الكريمة، مثمنًا سيادته المواقف التونسية الداعمة لمصر والتي تعكس الأخوة التي تتميز بهما العلاقات الممتدة بين البلدين.



تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفي من نظيره التونسي قيس سعيد.