"باقي أيام قليلة"..بهذه الكلمات نسرين طافش تشوق جمهورها لمسلسلها الجديد"المداح"



شوقت الفنانة نسرين طافش جمهورها لمسلسلها الجديد"المداح"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسل"المداح"، وعلقت عليها قائلة :"اي حكاية صابر المداح و رحاب بنت الحج غالب، باقي أيام قليلة على قدوم الشهر الفضيل، انتظرونا في المداح مع النجم حمادة هلال".



مسلسل"المداح" بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.