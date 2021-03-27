الأمين الأعلى للشؤون الإسلامية: من الواجب علينا إحياء فقه الأخوة الإنسانية

قال الدكتور هشام عبد العزيز، أمين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الشرائع السماوية قد اتفقت على جملة من القيم والمبادئ الإنسانية، يأتي في مقدمتها؛ حفظ النفس البشرية، والعدل، والتسامح، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، والصدق في الأقوال والأفعال، وبر الوالدين، ومراعاة حق الجوار، والكلمة الطيبة.



وأوضح أمين الأعلى للشؤون الإسلامية خلال كلمته نيابة عن وزير الأوقاف بمؤتمر "المبادئ الشرعية والقانونية في وثيقة الأخوة الإنسانية.. الواقع والمأمول"، والذي تنظمه كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أنه من الواجب علينا إحياء فقه الأخوة الإنسانية والانطلاق معا في عمارة هذا الكون من خلال المشتركات الإنسانية.



ويهدف المؤتمر الذي تشارك فيه كبرى القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، على مدار يومين، إلى نشر المبادئ السامية التي تقوم عليها وثيقة الأخوة الإنسانية في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، وبيان مدى عناية الوثيقة بإعلاء القيم النبيلة في التعايش والاحترام المتبادل، والتسامح والحوار وقبول الآخر، بالإضافة إلى بيان أثر تطبيق المبادئ الشرعية والقانونية في حفظ النفس البشرية وصون الكرامة الإنسانية وحماية الحريات وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات، واحترام حقوق المرأة والطفل والضعفاء.