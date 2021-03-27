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إستخراج تصاريح دفن جثث ضحايا عقار جسر السويس المنهار

السبت 27/مارس/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت النيابة العامة اليوم السبت، إستخراج تصاريح دفن 8 جثامين ضحايا عقار جسر السويس المنهار، وتسليم الجثث لذويهم.

ومازالت تواصل الحماية المدنية بمحافظة القاهرة جهودها فانتشال باقي الجثث والمصابين من تحت الأنقاض.


وكان قد تداول عدد من المواطنين مقطع فيديو لانهيار عقار في منطقة جسر السويس، وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض.

ووقع الانهيار في مبنى بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس في القاهرة.

ومن جانبها، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، وإنقاذ المواطنين

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