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عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن

السبت 27/مارس/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح متحدث الرئاسة، عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، أن الملك الأردني أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكدًا تضامن الأردن حكومةً وشعبًا مع مصر في هذا الظرف الأليم، وداعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

من جانبه، توجه الرئيس بالشكر لأخيه الملك الأردني لحرصه على تقديم التعازي في ضحايا الحادث، مؤكدًا سيادته خصوصية وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين المصري والأردني.

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