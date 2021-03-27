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ديون صندوق الاستثمار الماليزي تبلغ 7.8 مليار دولار

السبت 27/مارس/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
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أعلن مجلس مديري صندوق الاستثمار السيادي الماليزي "1 ماليزيا ديفلومبنت بي.تش.دي" (1إم.دي.بي) الماليزي أن الصندوق مازال لديه ديون بقيمة 32.3 مليار رينجت (7.8 مليار دولار).

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه لدى الصندوق سندين مقومين بالدولار بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 5.75 % و 5.99 % على الترتيب ويستحقان الاسترداد خلال .2022 كما أنه لدى الصندوق سند بقيمة 3 مليارات دولار وبعائد 4.4 % ويستحق السداد في .2023

ولدى الصندوق صكوك بقيمة 4 مليارات رينجت  وعائد بمعدل 5.75 % وتستحق السداد  عام .2039
وتقدر القيمة الإجمالية لهذه السندات والصكوك والفوائد المستحقة عليها حتى مواعيد استردادها بحوالي 5ر40 مليار رينجت.  وقال مجلس مديري الصندوق إنه  سيواصل جهود التعافي  حتى يتمكن من سداد مستحقات حملة السندات والصكوك حتى موعد استردادها .

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