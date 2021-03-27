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معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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لم تتوقف متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحظة، لحادث تصادم قطاري سوهاج، حيث وجه بتوفير أقصى درجات الرعاية للمصابين، مع صرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء الحادث.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إجراءات الرئيس عبد الفتاح السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج.

معاش ثابت للمصابين
لعل مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأبنائه من الشعب المصري، ظهرت حينما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين في حادث قطاري سوهاج، وصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء الحادث، مع صرف التعويضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا.

تعويضات للمتوفين
وأمر "السيسي"، بمضاعفة التعويضات المستحقة لأسر المتوفين لتصل الى 100 ألف جنيه للمتوفى وتعويض المصابين بمبالغ تتراوح بين 20 إلى 40 ألف جنيه، تبعا لحدة الإصابة.

تحديث منظومة السكة الحديد
كما وجه الرئيس، بتطبيق الإجراءات التي من شأنها أن تحقق التوازن ما بين اكتمال مخطط التحديث الجذري الشامل لمرفق السكة الحديد على مستوى الجمهورية وما يحتويه من نظم اليكترونية حديثة، بالتوازي مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات، وذلك لضمان تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب، مع تقبل إمكانية حدوث بعض التأخير في مواعيد القطارات إلى حين الانتهاء من تحديث المنظومة، وقيام المسئولين المعنيين بشرح دقيق للمواطنين بكافة التفاصيل ذات الصلة التي سوف يتم تطبيقها في هذا الإطار، حيث أن اكتمال المنظومة بشكل نهائي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النمط من الكوارث.

وكانت هيئة السكك الحديدية، أصدرت بيانا عقب وقوع حادث تصادم قطارين بقرية الصوامعة غرب بمدينة طهطا في محافظة سوهاج.

وأوضحت الهيئة أنه في تمام الساعة 11:42 اصطدم قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة، بمؤخرة آخر عربة بقطار157، ما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، كما زار المصابين وتأكد من تلقيهم للرعاية الصحية المطلوبة.

وأكد رئيس الوزراء فتح غرفة أزمات لمتابعة تطور حادث "قطاري سوهاج".

وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، يرافقها عدد من أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة سوهاج، والدكتور مصطفي غنيمة، مساعد الوزيرة للطب العلاجي، الحالة الصحية لمصابي حادث قطاري سوهاج بمستشفى طهطا العام.

وحرصت الوزيرة، على التحدث مع المصابين وذويهم بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية، وأكدت لهم توفير كافة سبل الدعم والرعاية الطبية للمصابين، داعية لهم بالشفاء العاجل.

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