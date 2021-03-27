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تشكيل مباراة عرب الرمل ومركز شباب عرابي بالقسم الثالث
السبت 27/مارس/2021 - 02:12 م
مصطفى الجندي
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تنطلق بعد قليل مباراة عرب الرمل مع مركز شباب عرابي بملعب قويسنا بالمجموعة العاشرة للقسم الثالث .
ويضم تشكيل عرب الرمل كلاً من : وليد صبحي وإيهاب محسن وفهمي أبو الفتوح وأحمد فوزي ومحمد صبري ومحمود عاطف بيبو ورياض حسن وحاتم فرحات وشكري ابراهيم ومحمد السيد ومحمد حلمي .
البدلاء : رامي سامي ومحمد ابو العز ومحمد سعيد فرج واسلام عبد القادر وأحمد سمير ومعتز جمال وفوزي فتحي ومحمد عباس ويوسف فتحي .
تشكيل عرابي :
زياد حسن وأحمد مدحت وأشرف أمين ووليد عبد اللطيف ومحمد عبد المنعم وعبد الله ابراهيم وأحمد حامد ومحمد حمدي وأحمد عبد الرازق ومحمد نصار ومجدي اسماعيل.
البدلاء : محمد عبد الرحمن والسيد أمر الله، ومحمد نصر ومحمد جمال وحمدي رضا ومحمد صابر وأحمد محمد ابراهيم واسلام محمود وأحمد حسن .
ويدير اللقاء الحكم محمد صبري يعاونه محمد سعيد ومحمد جمال .
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