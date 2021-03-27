تشكيل مباراة عرب الرمل ومركز شباب عرابي بالقسم الثالث



تنطلق بعد قليل مباراة عرب الرمل مع مركز شباب عرابي بملعب قويسنا بالمجموعة العاشرة للقسم الثالث .







ويضم تشكيل عرب الرمل كلاً من : وليد صبحي وإيهاب محسن وفهمي أبو الفتوح وأحمد فوزي ومحمد صبري ومحمود عاطف بيبو ورياض حسن وحاتم فرحات وشكري ابراهيم ومحمد السيد ومحمد حلمي .



البدلاء : رامي سامي ومحمد ابو العز ومحمد سعيد فرج واسلام عبد القادر وأحمد سمير ومعتز جمال وفوزي فتحي ومحمد عباس ويوسف فتحي .



تشكيل عرابي :



زياد حسن وأحمد مدحت وأشرف أمين ووليد عبد اللطيف ومحمد عبد المنعم وعبد الله ابراهيم وأحمد حامد ومحمد حمدي وأحمد عبد الرازق ومحمد نصار ومجدي اسماعيل.



البدلاء : محمد عبد الرحمن والسيد أمر الله، ومحمد نصر ومحمد جمال وحمدي رضا ومحمد صابر وأحمد محمد ابراهيم واسلام محمود وأحمد حسن .





ويدير اللقاء الحكم محمد صبري يعاونه محمد سعيد ومحمد جمال .

