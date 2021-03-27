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التطورات الأخيرة في أزمة تجديد عقد ساسي مع الزمالك

السبت 27/مارس/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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تستمر أزمة ملف تجديد عقد النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة داخل القلعة البيضاء حتي الآن، وذلك نظرًا لعدم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.


وينتهي عقد ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.


ويرغب فرجاني ساسي في الحصول على مبلغ مليوني و600 ألف يورو صافية من الضرائب، مع ضرورة سداد كافة مستحقاته القديمة ومقدم عقده عن الموسم الجديد، قبل توقيع العقود، للموافقة على تجديد عقده.


وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مطالب فرجاني ساسي هي السبب الرئيسي وراء توقف تجديد عقده حتى الآن، بعدما وضع النادي سقف محدد، للعقد حتى لا تحدث أزمات بين اللاعبين داخل الفريق، خاصة وأن هناك لاعبين أخرين سيتم تجديد عقودهم خلال الفترة المقبلة.


وأكد المصدر، أن ساسي يرفض التعجل في حسم مصيره مع الزمالك انتظارًا للميركاتو الصيفي المقبل، والحصول على فرصة لدراسة العروض التي ستكون متاحه أمامه، من أجل اتخاد قراره النهائي سواء بالرحيل عن الفريق في حال الحصول على عرض جيد أو البقاء مع القلعة البيضاء.

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