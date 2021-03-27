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اليمن يفكك خلية إرهابية مرتبطة بالحوثيين فى مأرب

السبت 27/مارس/2021 - 02:10 م
الجيش اليمن
الجيش اليمن
وكالات
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فككت قوات الأمن فى محافظة مأرب باليمن، اليوم السبت، خلية إرهابية مرتبطة بجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

 

وبحسب قائد قوات الأمن الخاصة فى مأرب، العميد سليم السياغي، تمكنت قوات أمنية من ضبط عناصر الخلية الحوثية الإجرامية بناءً على بلاغ عملياتى من الأجهزة المختصة.

 

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن الساغي، قوله إنه "بعد المتابعة والرصد الدقيق والتحرى لعناصر الخلية.. قام رجال الأمن بمداهمة وكر الخلية فى أحد المربعات بمحيط مدينة مأرب، وضبطت أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة وخرائط وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة كانت بحوزة الخلية".

 

ورصدت قوات الأمن، تحركات الخلية وتجمع كافة ارتباطاتها لمدة، إلى أن قامت بمداهمة وكرها وضبط عناصرها قبل تنفيذ مخططها الإرهابى ضد المدنيين.

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