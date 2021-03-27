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تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة فى الدورى الإنجليزي

السبت 27/مارس/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد فريق ليفربول للعودة لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج ويرغب الريدز فى تحقيق نتائج إيجابية من أجل الوصول إلي مركز جيد فى المربع الذهبي للتأهل إلي دوري أبطال أوروبا العام المقبل.


وتقام مباراة ليفربول القادمة أمام أرسنال ضمن مباريات الجولة ال 30 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم السبت 3 إبريل فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.


ويحتل فريق ليفربول المركز السابع برصيد 46 نقطة بينما أرسنال فى المركز التاسع برصيد 42 نقطة فى لقاء يرغب فيه الثنائي لتحقيق الفوز.


وكان ليفربول حقق الفوز على ولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بهدف دون رد.

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