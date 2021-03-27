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مطران الكنيسة اللاتينية يترأس قداس ذكرى الأربعين للأب يوسف بالإسكندرية

السبت 27/مارس/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلاة القداس الإلهي احتفالًا بذكرى الأربعين للأب يوسف ميلاد اللعازري، كما شارك سيادة المطران جورج شيحان، مطران الكنيسة المارونيّة بمصر، ولفيف من الآباء الكهنة.

في سياق آخر استقبل مساء أمس اجتماع أسرة الناصرة بكاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، نيافة الانبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية، وذلك بدعوة من الأنبا يوحنا قلتة، المعاون البطريركي الشرفي.

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