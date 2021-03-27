القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد مقر الجامعة بالعبور

جاء ذلك بحضور الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، وأيمن بيومي القائم بأعمال أمين الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، ومهندسي الإنشاءات.



واطمأن الجيزاوي خلال الجولة على الأعمال الإنشائية للمشروعات الجديدة، مؤكدًا أن مبنى المدرجات بالعبور يقام على مساحة إجمالية 19500 متر مربع، ويضم 20 مدرج تعليمي يسع المدرج الواحد 250 طالب، وذلك لإتاحة الفرصة واستيعاب أكبر عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق لجامعة بنها.



كما تفقد القائم بأعمال الجامعة أعمال إنشاء جامعة بنها الأهلية بالعبور والتي تقام على مساحة 40 فدان حيث جرى تسليم الموقع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و6 شركات وطنية لتنفيذ المشروع.



وأكد الجيزاوي على ضرورة المتابعة اليومية للمشروعات الجديدة على مستوى الجامعة سواء كانت في العبور او كفر سعد لمتابعة الالتزام بالبرنامج الزمني، وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية، والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة.

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، جولة تفقدية بمقر الجامعة بالعبور تفقد خلالها مشروع إنشاء مبنى المدرجات وأعمال إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة.