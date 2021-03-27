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نجم الزمالك يكشف حقيقة امتلاكه حساب عبر "تويتر"

السبت 27/مارس/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أكد الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، انه لا يمتلك أي حساب عبر موقع تبادل التغريدات القصيرة "تويتر".

 وقال "الجزيري" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : لا امتلك حساب عبر موقع تبادل التغريدات تويتر، الحساب الشخصي لي عبر السوشيال ميديا هو "فيسبوك" فقط.

وأضاف : سوف اتقدم ببلاغ ضد الحساب المنسوب لي بتويتر، لأن الأمر يزعجني كثيرا، ولا يصح أن تتجاهل الأمر، لان من الممكن أن يقوم بنشر الأخبار الكاذبة على لساني، حيث قام بنشر أمس تغريدة تتضمن "انا لله و انا اليه راجعون".

وأتم مهاجم الزمالك تصريحاته : كل تركيزي حاليا مع المنتخب التونسي، والحمدلله على التمكن من تسجيل هدفين أمام ليبيا، واتمنى التوفيق للمنتخب التونسي في المباراة الغد أمام غينيا الاستوائية.
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