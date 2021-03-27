أحمد سعد يوضح حقيقة مشاركته في برنامج "رامز مريض نفسي"









انتشرت خلال الساعات الماضيه أخبار عديدة تزعم ظهور الفنان أحمد سعد في إحدى حلقات برنامج "رامز مريض نفسي"، الذي سيقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان 2021.



وقال الفنان أحمد سعد في تصريحات صحفية له أنه من المهنية عدم الادلاء بأي تصريحات تخص هذا الموضوع ولم يوضح حقيقة ذلك الأمر.



وأوضح أحمد سعد أنه أثناء تواجده بالمملكة العربية السعودية، توجه لآداء فريضة العمرة، وهناك دعا لكل محبينه، مُعبرًا عن سعادته الكبيرة بتواجده هناك، حيث أن هذه الأيام بالنسبة له كانت أحلى أيام في حياته.



وكشف الفنان أحمد سعد، عن سبب زيارته للفنان ياسر جلال في مكان تصوير مسلسله الجديد"ضل راجل"، مُوضحًا أنه سيشارك في تقديم أغنية ضمن أحداث المسلسل.







الجدير بالذكر أن احمد سعد، شارك مؤخرًا، في احتفالية تكريم عمالقة الفن الموسيقار محمد علي سليمان، والشاعر جمال بخيت، والتي تمت في دار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبدالدايم، كما شارك بالغناء عدد من المطربين الكبار منهم علي الحجار..