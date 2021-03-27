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ننشر فاعليات اليوم الثاني من نهضة الصوم الأربعين بالمنيا الجديدة

السبت 27/مارس/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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أقيم أمس الجمعة، اليوم الثاني من الرياضة الروحية بمناسبة الصوم الأربعيني المقدس،تحت رعاية وحضور صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وذلك بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة.

بدأت اليوم بصلوات درب الصليب للأب أنطون فؤاد، راعي الكنيسة، ثم ألقى صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة وبني سويف والفيوم للأقباط الكاثوليك الكلمة الروحية حول "البر بالإيمان ثم الجهاد الروحي في حياتنا"، كما وضحها القديس بولس الرسول في رسائله

وفى نهاية اليوم، شكر الأنبا باسيليوس وشعب الكنيسة نيافة الأنبا توماس، وأعطى الأنبا توماس البركة الرسولية للحاضرين.

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