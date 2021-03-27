Advertisements

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الأخيرة للمتاخرين 2021 برقم البطاقة

السبت 27/مارس/2021 - 02:19 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
Advertisements

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الأخيرة للمتاخرين 2021 برقم البطاقة

لا تزال تحتل منحة العمالة الغير منتظمة في بقائها ضمن الموضوعات الأكثر بحثاً ومتابعة من قبل الجمهور في الفترة الأخيرة، وخاصه بعد قيام وزاره القوى العامله لصرف منحه العماله الغير منتظمه والتي تبلغ حوالي 500 جنيه لاصحاب الأعمال اليومية الذي تم اختيارهم بدقه وعناية فائقة، حيث تأخر عن صرفها عدد كبير من المواطنين وبالتالي بدأت التساؤلات والاستفسارات حول موعد صرف الدفعة للمتاخرين، وطريقة الاستعلام عن منحة العمالة 500ج.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة والأخيرة للمتاخرين 2021
برقم البطاقة يمكنكم الان الاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الأخيرة 2021، حيث أكد عدد من المستفيدين عدم تمكنهم من صرف المنحة والتي بذلك اكدت الوزارة بأن المستفيدين سيتم تحديد موعد جديد لهم من اجل تمكينهم من صرف ال500 جنية مصري خاصتهم بشكل سليم بدون أي توقف، وفي حالة تواجد اي استفسار حول صرف المنحة يرجي الاتصال برقم 142 للرد على جميع أصحاب العمالة اليومية بجميع الخدمات.

طريقة الإستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الأخيرة 2021
للمتاخرين عن صرف منحة العمالة، يمكن الاستعلام الا لكتروني عبر موقع وزارة القوي العاملة والهجرة المصرية، بالخطوات التالية.

- أبدا بالدخول علي الموقع الرسمي وزارة القوى العاملة المصرية على الإنترنت.
- ثم قم بالضغط علي أيقونة منحة العمالة غير المنتظمة.
- قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك.
- قم بالضغط على كلمه استعلام.

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الأخيرة للمتاخرين 2021 برقم البطاقة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة العمالة غير المنتظمة العمالة الغير منتظمة 2021

أخبار تهمك

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 18 ساعة

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 7 ساعات

تم غلقه وتشميعه قبل انهياره.. كل ما تريد معرفته عن عقار جسر السويس المنهار

منذ أقل من ساعتين

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ يوم

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

منذ حوالي 4 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 9 ساعات

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 12 ساعة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ أقل من ساعتين

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة عن مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرّف على تشكيل لقاء غزل شبين وميت خاقان في القسم الثالث

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

Click here استعلام الآن عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة نوفمبر 2020 برقم البطاقة

بـ"رقم البطاقة".. استعلم عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

(برقم البطاقة) استعلام منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020 بالاسم والرقم القومي

اعرف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة ديسمبر 2020 | خطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين من منحة ال٥٠٠ جنيه الدفعة الأخيرة

(بالأسماء) رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة ديسمبر 2020 برقم البطاقة عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

(بالأسماء/ manpower) | الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة دفعة يناير 2021 برقم البطاقة فقط لجميع محافظات مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

02:06 م

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

10:08 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

12:03 م

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

11:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها