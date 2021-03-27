



طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الأخيرة للمتاخرين 2021 برقم البطاقة





لا تزال تحتل منحة العمالة الغير منتظمة في بقائها ضمن الموضوعات الأكثر بحثاً ومتابعة من قبل الجمهور في الفترة الأخيرة، وخاصه بعد قيام وزاره القوى العامله لصرف منحه العماله الغير منتظمه والتي تبلغ حوالي 500 جنيه لاصحاب الأعمال اليومية الذي تم اختيارهم بدقه وعناية فائقة، حيث تأخر عن صرفها عدد كبير من المواطنين وبالتالي بدأت التساؤلات والاستفسارات حول موعد صرف الدفعة للمتاخرين، وطريقة الاستعلام عن منحة العمالة 500ج.





موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة والأخيرة للمتاخرين 2021

برقم البطاقة يمكنكم الان الاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الأخيرة 2021، حيث أكد عدد من المستفيدين عدم تمكنهم من صرف المنحة والتي بذلك اكدت الوزارة بأن المستفيدين سيتم تحديد موعد جديد لهم من اجل تمكينهم من صرف ال500 جنية مصري خاصتهم بشكل سليم بدون أي توقف، وفي حالة تواجد اي استفسار حول صرف المنحة يرجي الاتصال برقم 142 للرد على جميع أصحاب العمالة اليومية بجميع الخدمات.





طريقة الإستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الأخيرة 2021

للمتاخرين عن صرف منحة العمالة، يمكن الاستعلام الا لكتروني عبر موقع وزارة القوي العاملة والهجرة المصرية، بالخطوات التالية.





- أبدا بالدخول علي الموقع الرسمي وزارة القوى العاملة المصرية على الإنترنت.

- ثم قم بالضغط علي أيقونة منحة العمالة غير المنتظمة.

- قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك.

- قم بالضغط على كلمه استعلام.



