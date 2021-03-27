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تعرفي على اتيكيت الجلوس في المطاعم

السبت 27/مارس/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
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نقدم لكم في السطور التالية، اتيكيت الجلوس في المطاعم على أصول تناول الوجبات في المطاعم وهم تتمثل في السطور التالية:

- عند دخول المطعم، في إطار مجموعة، لا يجب إزعاج الآخرين، والتصرف كما لو أن كل مقاعد المطعم محجوزة لأفراد المجموعة.

- لا يجب وضع أي أغراض على الطاولة، باستثناء الطعام. وبالتالي، فإن النظارات والموبايل والمفاتيح وشنطة اليد و... مكانها ليس مأدبة الطعام.

- لا يمكن الطلب من النادل التفرّغ لتصوير الجالسين طويلاً، إذ من شأن ذلك أن يؤخره عن تلبية طلبات رواد المطعم الآخرين. إلى ذلك، من غير المقبول الطلب إلى النادل تصوير نفس الصورة، بوساطة كل "موبايلات" الجالسين!

- ممنوع التحدث أثناء مضغ الطعام، وفي حال طرح علينا سؤال يجب ابتلاع الطعام قبل الإجابة.

- يجب الانتباه الى عدم إصدار الأصوات أثناء الأكل، أو وضع الشوكة والسكين والكوب.

- يجب إزالة الكمامة، لأنه يفترض أن الأشخاص ضمن المجموعة، ليسوا مصابين بالفيروس. وتوضع الكمامات بعيداً عن الطاولة. علماً أن بعض المطاعم يقدم كيساً لحفظ الكمامة في داخله.

- يمكن تطهير الطاولة، وحتى أدوات الطعام، وبالتالي يجب على العاملين في المطاعم عدم الانزعاج من الأمر، ولكن لا يحق لأحد أن يرش المطهر على يديّ الغير (أو على يديّ النادل) سوى إذا طلب الأخير ذلك.

- لا يجب التنقل داخل المطعم لغرض التصوير، ولا يحق الاقتراب من الطاولات الأخرى المجاروة. علماً أن الالتزام بالتباعد الجسدي الى أبعد الحدود ضرورة.

- لا يجب الإلحاح على المطعم حتى يستقبل مجموعة أكبر من العدد الذي يلتزم به، فقد يعرضه الأمر إلى مشكلة قانونية.

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