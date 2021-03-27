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نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2021 بالرقم القومي لمعرفة اسماء الفائزين

السبت 27/مارس/2021 - 02:23 م
الاسكان الاجتماعي 2021
الاسكان الاجتماعي 2021
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نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2021 بالرقم القومي لمعرفة اسماء الفائزين

تزايد البحث بشكل كبير منذ مساء أمس الأربعاء 24 مارس 2021 عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2021، وكان ذلك منذ أعلن صندوق التمويل العقاري عن صدور اسماء المقبولين للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي للعام الجاري  2021 للإعلان الرابع عشر، ويمكن التعرف على النتيجة عبر بعض الخطوات البسيطة التي أعلن عنها صندوق التمويل الاجتماعي التابع للحكومة والتى ستتعرفون عليها خلال السطور القادمة.

نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2021
لقد قام آلاف من المواطنين المصريين الذين قاموا بحجز في  الوحدات السكنية التابعة للإسكان  الاجتماعي بعد الإعلان الرابع عشر مِن فِبل صندوق التمويل العقاري، لذلك قد قام الكثير من المواطنين بالبحث عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2021 ليتمكنوا من التعرف إذا كانوا ضمن المواطنين الفائزين بالوحدات السكنية قليلة الاجر أم قد تم رفضهم بسبب ما موضع داخل الموقع، ويجب لجميع المواطنين الذين قاموا بالتقديم على شقق الاسكان الاجتماعي سرعة الاستعلام بشكل إلكتروني إن لم يتم أرسال رسالة نصية لهم على رقم الهاتف المحمول المسجل ليعرفوا إذا تم قبوله أم لا، وذلك لدفع أقساط ربع سنوية الخاص به.

الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2021
أولًا قم بالدخول إلى الرابط نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2021 وقد بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب داخل الموقع من خلال العديد من البيانات المطلوبة داخل الموقع وبعد الدخول إلى الموقع الخاص بالنتائج يجب على المتقدم تسجيل الدخول أن يقوم بالضغط على “نتيجة الاعلان الرابع عشر للاسكان الاجتماعي 2021” ضمن جميع الخدمات المتوافرة اماه داخل الموقع، ثم يقوم بكتابة رقم الطلب الذي حصل عليه اثناء تقديم طلب الحصول على الوحدة السكنية ثم قم بكتابة الرقم القومي الخاص بالمواطن، بعد ذلك انقر على الاستعلام عن حالة الطالب وستظهر لك النتيجة مباشرةً.

نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2021 بالرقم القومي لمعرفة اسماء الفائزين

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